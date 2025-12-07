- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 285
- Час на прочитання
- 1 хв
Під Києвом люди перекрили дорогу через відключення світла: що відомо (відео)
Київська обласна військова адміністрація надала офіційну інформацію щодо події та роботи енергетиків.
У Київській області, в Крюківщині, жителі місцевого ЖК «Євромісто» перекрили дорогу через відсутність світла від 6 грудня.
Це підтверджує відео «Реальний Київ».
Мешканці житлового комплексу перекрили дорогу на знак протесту. Причиною стала відсутність електропостачання, яка триває від 6 грудня і донині, 7 грудня.
Чому Крюківщина дві доби без світла
В Київській ОВА вже відреагували, назвали причину тривалого блекауту та час відновлення електропостачання.
«6 грудня внаслідок перенавантаження електромережі одночасно сталися декілька аварій на мережах 10 кВ. За інформацією енергетиків, мережеві кабелі перегоріли під землею внаслідок максимальних навантажень на мережу», — заявила влада.
Орієнтовне відновлення світла очікується сьогодні, 7 грудня, о 21:00.
ОВА та ДТЕК наголошують на важливості поступового ввімкнення електроприладів після появи світла.
«Просимо всіх жителів після відновлення світла вмикати електроприбори поступово. це критично важливо для запобігання перевантаженню мережі», — закликали там.
Нагадаємо, у понеділок, 8 грудня, українці перебуватимуть без світла до 16 годин. Відключення запроваджено на увесь день.