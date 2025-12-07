Под Киевом люди перекрыли дорогу из-за отключения света: что известно (видео)

Отключение света / © Pixabay

Реклама

В Киевской области, в Крюковщине, жители местного ЖК «Еврогород» перекрыли дорогу из-за отсутствия света от 6 декабря.

Это подтверждает видео «Реальный Киев».

Жители жилого комплекса перекрыли дорогу в знак протеста. Причиной стало отсутствие электроснабжения, которое длится с 6 декабря и по сей день, 7 декабря.

Реклама

Дата публикации 18:56, 07.12.25 Количество просмотров 25 Протест из-за отключения света: в Киевской области жители перекрыли дорогу

Почему Крюковщина двое суток без света

В Киевской ОВА уже отреагировали, назвали причину длительного блэкаута и время возобновления электроснабжения.

«6 декабря в результате перегрузки электросети одновременно произошло несколько аварий на сетях 10 кВ. По информации энергетиков, сетевые кабели перегорели под землей в результате максимальных нагрузок на сеть», — заявили власти.

Ориентировочное обновление света ожидается сегодня, 7 декабря, в 21:00.

ОВА и ДТЭК отмечают важность постепенного включения электроприборов после появления света.

Реклама

«Просим всех обитателей после восстановления света включать электроприборы равномерно. Это критически важно для предотвращения перегрузки сети», — заявили там.

Напомним, в понедельник, 8 декабря, украинцы будут без света до 16 часов. Отключение введено на весь день.