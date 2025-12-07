- Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1414
Время на прочтение
1 мин
Под Киевом люди перекрыли дорогу из-за отключения света: что известно (видео)
Киевская областная военная администрация предоставила официальную информацию о происшествии и работе энергетиков.
В Киевской области, в Крюковщине, жители местного ЖК «Еврогород» перекрыли дорогу из-за отсутствия света от 6 декабря.
Это подтверждает видео «Реальный Киев».
Жители жилого комплекса перекрыли дорогу в знак протеста. Причиной стало отсутствие электроснабжения, которое длится с 6 декабря и по сей день, 7 декабря.
Почему Крюковщина двое суток без света
В Киевской ОВА уже отреагировали, назвали причину длительного блэкаута и время возобновления электроснабжения.
«6 декабря в результате перегрузки электросети одновременно произошло несколько аварий на сетях 10 кВ. По информации энергетиков, сетевые кабели перегорели под землей в результате максимальных нагрузок на сеть», — заявили власти.
Ориентировочное обновление света ожидается сегодня, 7 декабря, в 21:00.
ОВА и ДТЭК отмечают важность постепенного включения электроприборов после появления света.
«Просим всех обитателей после восстановления света включать электроприборы равномерно. Это критически важно для предотвращения перегрузки сети», — заявили там.
Напомним, в понедельник, 8 декабря, украинцы будут без света до 16 часов. Отключение введено на весь день.