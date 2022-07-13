Зворушлива історія: черепаха, яка постраждала через обстріл, тепер живе в зоопарку Києва (фото)

В Україні цінують кожне життя, навіть маленької черепахи.

Жовтовуха черепаха Тора, яка постраждала під час обстрілу російських окупантів на Оболоні в Києві, тепер живе в столичному зоопарку.

Про це розповіли в Київській міській раді.

Через ракетний удар по житловому будинку, вибуховою хвилею тварину викинуло з вікна другого поверху. Пролетівши кілька десятків метрів, вона впала у траву. Черепаха вижила, але отримала поранення лапи.

Господарі Тори після втрати житла вирішили передати черепаху до зоопарку, там для неї створили комфортні умови.

"Після повного медичного обстеження тварини, карантинування та необхідних лабораторних досліджень Тора приєдналась до дружнього сімейства водяних черепах. Тепер до її щоденних ритуалів входить плавання у просторому басейні та вигрівання під лампою на спеціальному острівці", - розповіли в зоопарку.

Усі охочі можуть познайомитись з Торою та її новими "родичами" у приміщенні Акватераріуму столичного зоопарку.

Фото: Київська міська рада

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у столиці врятували півторарічну ігуану Бориса, який чотири дні тому втік з дому. Рептилію на дереві помітив чоловік, який одразу викликав допомогу.

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