Звірства окупантів на Київщині: відомо про 400 закатованих та вбитих, ще 200 людей вважаються зниклими безвісти

На Київщині розпочали розбір завалів багатоквартирних будинків, де під час авіаційних ударів перебували цивільні громадяни.
Близько 200 людей вважаються зниклими безвісти у Бородянці в Київській області, також відомо про 400 закатованих та вбитих цивільних громадян у області.
Про це на брифінгу в Медіацентрі "Україна" (Київ) повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Вчора почались роботи в місті Бородянка. Розпочато розбір завалів будинків, які зруйновані внаслідок ударів російської авіації. Зруйновано приблизно 10 будинків, під завалами залишились українці. Вже знайдені тіла 4 загиблих під руїнами – і це тільки початок", - сказав він.
За його словами, зруйновані 5-поверхові будинки розібрані лише до 3 поверху. Але люди від бомбардувань ховались у підвалах.
Також у Бучі, Гостомелі та Мотижині виявлено місця масових убивств, тортур та поховання.
"На цей час відомо про більше ніж 400 вбитих цивільних громадян на території Київської області, але ця цифра буде збільшуватись", - наголосив Геращенко.
За його словами, МВС та Офісу генерального прокурора України відомі імена керівників підрозділів російської армії, які були розташовані в Київській області.
Нагадаємо, у Гостомелі знайшли вбитими 11 осіб.
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