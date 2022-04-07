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Звірства окупантів на Київщині: відомо про 400 закатованих та вбитих, ще 200 людей вважаються зниклими безвісти

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Звірства окупантів на Київщині: відомо про 400 закатованих та вбитих, ще 200 людей вважаються зниклими безвісти

Фото: Український центр безпеки та співпраці

На Київщині розпочали розбір завалів багатоквартирних будинків, де під час авіаційних ударів перебували цивільні громадяни.

Близько 200 людей вважаються зниклими безвісти у Бородянці в Київській області, також відомо про 400 закатованих та вбитих цивільних громадян у області. 

Про це на брифінгу в Медіацентрі "Україна" (Київ) повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Вчора почались роботи в місті Бородянка. Розпочато розбір завалів будинків, які зруйновані внаслідок ударів російської авіації. Зруйновано приблизно 10 будинків, під завалами залишились українці. Вже знайдені тіла 4 загиблих під руїнами – і це тільки початок​​", - сказав він. 

За його словами, зруйновані 5-поверхові будинки розібрані лише до 3 поверху. Але люди від бомбардувань ховались у підвалах. 

Також у Бучі, Гостомелі та Мотижині виявлено місця масових убивств, тортур та поховання.

"На цей час відомо про більше ніж 400 вбитих цивільних громадян на території Київської області, але ця цифра буде збільшуватись", - наголосив Геращенко.

За його словами, МВС та Офісу генерального прокурора України відомі імена керівників підрозділів російської армії, які були розташовані в Київській області. 

Нагадаємо, у Гостомелі знайшли вбитими 11 осіб.

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