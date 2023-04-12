«Звіра треба зупиняти, а не умиротворювати!» - Кличко звернувся до світової спільноти щодо страти українця росіянами

Жорстоке відео страти окупантами українського військового показує справжнє «обличчя» російського агресора, і світ має відреагувати на це адекватно.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

«Відеокадри варварської страти росіянами українського захисника зупиняють кров у жилах… Своїми звірствами проти українців росія показує своє ставлення до всього цивілізованого світу. І світ повинен нарешті усвідомити, яке воно «обличчя» російського агресора. Та відреагувати адекватно! Такий жах росія чинить скрізь, куди посунеться», - заявив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що варварство має бути покарано.

«Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати! Українці не пробачать жодної смерті, жодної жертви. Ми не пробачимо тиж страждань і тваринного варварства, які принесла на нашу мирну землю росія… Вічна пам‘ять і слава полеглим українським Героям!» - наголосив Віталій Кличко.