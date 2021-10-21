Зв’язав мотузкою та запхав в рот ганчірку: у Києві зловмисник обікрав пенсіонерку

Зв’язав мотузкою та запхав в рот ганчірку: у Києві зловмисник обікрав пенсіонерку

Чоловік вимагав гроші.

До Солом’янського управління поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що до неї у квартиру на вулиці Гетьмана увірвався зловмисник, який її зв’язав та пограбував. Жінка детально описала нападника та правоохоронці розпочали його пошуки.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Іван Жук, поліцейські з’ясували, що пенсіонерку пограбував місцевий двірник, який проник до квартири, зірвавши дверний ланцюжок.

“Ми встановили, що зловмисник напідпитку проник до помешкання знайомої та почав вимагати у неї гроші. І хоча жінка зізналася, де лежать заощадження, правопорушник зв’язав їй руки мотузкою та запхав в рот ганчірку. Поки нападник шукав гроші, пенсіонерка скористалася моментом та вибігла на сходовий майданчик, де почала кликати на допомогу. У результаті зловмисник схопив 42 000 гривень і майже 2 000 євро та втік”, - розповів начальник Солом’янського управління поліції Іван Жук.

Поліцейські розшукали та затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий 41-річний уродженець Житомирщини.

Під час проведення обшуку в його помешканні слідчо-оперативна група вилучила речові докази: гроші, мобільний телефон, банківську картку та документи потерпілої.

За скоєне чоловіку загрожує до восьми років в’язниці.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік напав на школяра. Громадянин попросив у нього "перевірити мобільний", після чого вирвав його з рук і втік. Пізніше він також пограбував пенсіонера.

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