Зв'язали та били: у Києві четеро вимагачів змусили знайомого переказати $28 тисяч

У Києві затримали чотирьох вимагачів, які незаконно утримували чоловіка, били його та змусили переказати 28 тис доларів.

Про це передає поліція Києва.

Зловмисники прийшли до знайомого додому, побили, зв’язали руки та ноги скотчем і погрожували ножем. Потерпілий був змушений переказати майже 28 тисяч доларів США у криптовалюті на їхній рахунок.

Також фігуранти забрали у потерпілого документи, 1400 доларів США та банківські картки.

Зловмисники проживали у Черкасах. У них провели обшуки.

За адресами проживання зловмисників було проведено обшуки

Правоохоронці вилучили мобільні телефони, криптогаманці, банківські картки та близько 300 набоїв.

Вилучені набої

21-річному, 23-річному та 25-річному зловмисникам вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Відносно четвертого фігуранта – вирішується питання щодо повідомлення йому про підозри. Вимагачамм загрожує від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Раніше у Києві двоє рекетирів вимагали $30 тисяч неіснуючого боргу в ІТ-спеціаліста.

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