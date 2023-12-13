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Зустріч Байдена та Зеленського й обстріл Києва балістикою: головні новини ночі 13 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
302
Час на прочитання
1 хв
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Зустріч Байдена та Зеленського й обстріл Києва балістикою: головні новини ночі 13 грудня 2023 року

Унаслідок ворожої атаки у Києві спалахнула пожежа / Фото: Фото з соціальних мереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • Це не по-християнськи: віддати свої території – це повне божевілля - Зеленський Читати далі –>
  • Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні і захистила свій суверенітет - Байден Читати далі –>
  • Байден запевнив в участі України в НАТО після її перемоги у війні з Росією Читати далі –>
  • У Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО Читати далі –>
  • Ворог обстріляв Київ з балістики: ППО знищила всі ворожі цілі Читати далі –>

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Перегляди
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