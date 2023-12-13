Зустріч Байдена та Зеленського й обстріл Києва балістикою: головні новини ночі 13 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- Це не по-християнськи: віддати свої території – це повне божевілля - Зеленський Читати далі –>
- Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні і захистила свій суверенітет - Байден Читати далі –>
- Байден запевнив в участі України в НАТО після її перемоги у війні з Росією Читати далі –>
- У Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО Читати далі –>
- Ворог обстріляв Київ з балістики: ППО знищила всі ворожі цілі Читати далі –>
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