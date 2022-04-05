Зруйновані будинки, спалені авто та багато російського металобрухту: ЗСУ показали відео із Бородянки

Зруйновані будинки, спалені авто та багато російського металобрухту: ЗСУ показали відео із Бородянки

ЗСУ показали наслідки "руского міра".

ЗСУ показали моторошне відео зі звільненого селища Бородянка на Київщині. Вулиці колись квітучого населеного пункту знищені, спалені будинки та багато знищеної техніки окупантів.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

На відео, яке показали українські захисники, видно зруйновані та обстріляні будинки цивільних мешканців, які нещадно нищили російські вбивці.

Зруйновані приміщення та спалені авто українців - ось це і є "рускій мір", який принесли в мирну Україну вбивці з РФ.

Нагадаємо, російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну.

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