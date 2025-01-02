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Зросла кількість загиблих унаслідок новорічної атаки на Київ

Зросла кількість загиблих унаслідок новорічної атаки на Київ

Росіяни підступно атакували Київ. / Фото: Управління ДСНС Києва

Росія підступно атакувала киян.

Зросла кількість жертв унаслідок новорічної атаки на Київ вранці 1 січня 2025 року.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

"Внаслідок ранкової атаки російських дронів на вже шестеро постраждалих та двоє загиблих", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, зранку 1 січня російські військові вдарили по Києву безпілотниками. Під обстріл потрапили кілька будинків у центрі столиці.

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