Зросла кількість загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці в Києві

Кількість загиблих унаслідок вибуху в багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва зросла до трьох.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця трагедії.

Рятувальники дістали тіло жінки під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває.

"Станом на 12:10 з сьомого поверху будинку рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої, це жінка. Зараз її анкетні дані встановлюються. Працює слідчо-оперативна група, криміналіст та судово-медичний експерт. Тобто нині нам відомо про трьох загиблих та п'ятьох травмованих", – повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Рятувальники дістали тіло загиблої / Фото: ТСН.ua

Рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 22 червня стався сильний вибух у 16-поверхівці через, ймовірно, витік газу. Після вибуху там спалахнула сильна пожежа. Зруйновано кілька квартир.

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