Зросла кількість загиблих від вибуху в Дарницькому районі столиці

Внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва сьогодні, 9 лютого, загинули дві людини.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що тривають пошуки потерпілих від вибуху на колишньому підприємстві у Києві. Дві людини, на жаль, загинули.
Про це він написав у телеграмі.
"Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі тривають. Дві людини загинули. Чотирьох постраждалих врятували", - йдеться в повідомленні.
За словами мера столиці, зараз рятувальники розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованої будівлі.
Нагадаємо, мер Києва 9 лютого повідомив про вибух у Дарницькому районі Києва. За його інформацією, інцидент трапився на території колишнього заводу. Попередньою причиною вибуху міг стати газовий балон.
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