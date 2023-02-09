Зросла кількість загиблих від вибуху в Дарницькому районі столиці

Внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва сьогодні, 9 лютого, загинули дві людини.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що тривають пошуки потерпілих від вибуху на колишньому підприємстві у Києві. Дві людини, на жаль, загинули.

Про це він написав у телеграмі.

"Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі тривають. Дві людини загинули. Чотирьох постраждалих врятували", - йдеться в повідомленні.

За словами мера столиці, зараз рятувальники розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованої будівлі.

Нагадаємо, мер Києва 9 лютого повідомив про вибух у Дарницькому районі Києва. За його інформацією, інцидент трапився на території колишнього заводу. Попередньою причиною вибуху міг стати газовий балон.

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