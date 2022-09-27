Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зробив зашморг і вимагав накласти на себе руки: у Києві судитимуть чоловіка, який знущався з дружини

Дата публікації
Перегляди
451
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зробив зашморг і вимагав накласти на себе руки: у Києві судитимуть чоловіка, який знущався з дружини

Фото: Поліція Києва

Чоловік постане перед судом.

У Києві чоловік під час сімейної сварки зачинився із жінкою в оселі, побив її, зробив зашморг на стелі та вимагав, щоб вона наклала на себе руки, погрожуючи ножом.

Про це повідомили в поліції Києва.

Подія сталася у липні 2022 року. Правоохоронці отримали виклик від перехожої, яка почула крики з будинку на проспекті Георгія Ґонгадзе. Поліцейські встановили квартиру, з якої лунали крики, і визволили жінку.

З’ясувалося, що того дня постраждала приїхала в квартиру до свого чоловіка, де вони начебто мали вирішити питання щодо розлучення. Під час з’ясування відносин чоловік зачинив жінку в оселі та побив її металевою лопаткою для взуття.

Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру. Досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

© Поліція Києва
Фото: Поліція Києва
© Поліція Києва
Фото: Поліція Києва
© Поліція Києва
Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві судитимуть 36-річного уродженця Росії, який влаштував вдома нарколабораторію і отримував мільйонні прибутки. У чоловіка вилучили два кілограми кокаїну на 11 млн гривень за цінами чорного ринку.

Зеленський: таємна Ставка, новітня зброя для ЗСУ, "гаряча" Донеччина і мобілізація в Росії

Зеленський: таємна Ставка, новітня зброя для ЗСУ, "гаряча" Донеччина і мобілізація в Росії

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація