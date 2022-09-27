Зробив зашморг і вимагав накласти на себе руки: у Києві судитимуть чоловіка, який знущався з дружини

У Києві чоловік під час сімейної сварки зачинився із жінкою в оселі, побив її, зробив зашморг на стелі та вимагав, щоб вона наклала на себе руки, погрожуючи ножом.

Про це повідомили в поліції Києва.

Подія сталася у липні 2022 року. Правоохоронці отримали виклик від перехожої, яка почула крики з будинку на проспекті Георгія Ґонгадзе. Поліцейські встановили квартиру, з якої лунали крики, і визволили жінку.

З’ясувалося, що того дня постраждала приїхала в квартиру до свого чоловіка, де вони начебто мали вирішити питання щодо розлучення. Під час з’ясування відносин чоловік зачинив жінку в оселі та побив її металевою лопаткою для взуття.

Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру. Досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві судитимуть 36-річного уродженця Росії, який влаштував вдома нарколабораторію і отримував мільйонні прибутки. У чоловіка вилучили два кілограми кокаїну на 11 млн гривень за цінами чорного ринку.

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