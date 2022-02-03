Зрізав дерева - сплачуй штраф: у Києві комерційна структура відшкодує майже 700 тисяч гривень за знищені насадження

Зрізав дерева - сплачуй штраф: у Києві комерційна структура відшкодує майже 700 тисяч гривень за знищені насадження

На вул. Багговутівській знесено зелені насадження, зокрема понад 80 дерев, кущі та газон.

У Києві комерційна структура зобов’язана відшкодувати майже 700 тис. гривень за знищені зелені насадження на Татарці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Постановою Північного апеляційного господарського суду залишено в силі рішення господарського суду Києва, яким задоволено позов прокурора про стягнення з товариства на користь столичного бюджету відновну вартість зелених насаджень у розмірі майже 700 тис. грн", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Встановлено, що комерційною структурою при проведенні робіт із реконструкції адміністративної будівлі на вул. Багговутівській у Шевченківському районі Києва упродовж 2018-2019 років знесено зелені насадження, зокрема понад 80 дерев, кущі та газон, однак відновну вартість зелених насаджень сплачено лише частково.

Враховуючи, що розмір відновної вартості, починаючи від 2018 року, повністю не сплачено, Київська міська прокуратура у 2021 році пред’явила позовну заяву до товариства про стягнення відновної вартості зелених насаджень у розмірі 697 тис. грн.

Суди обох інстанцій погодились з доводами прокурора щодо наявності підстав для стягнення цієї суми.

Рішення суду набрало чинності та перебуває на виконанні.

Нагадаємо, у Голосіївському парку Києва спиляли віковічні дуби-велетні

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