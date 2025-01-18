Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зранку вибухи в Києві сталися майже з оголошенням тривоги: експерт пояснив чому

Зранку вибухи в Києві сталися майже з оголошенням тривоги: експерт пояснив чому

На світанку 18 січня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. / Фото: press-centr.com

Окупанти навмисне використовують саме балістику для ударів по Києву.

У Києві зранку 18 січня майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Армія РФ атакувала столицю балістикою, саме тому це виявилося можливим. 

Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Radio NV".

"Коли б'є балістика, то може бути таке, що повітряна тривога лунає одночасно з прольотом балістики. Я пам’ятаю, був випадок, коли після того, як прилетіли ракети, пролунала сирена повітряної тривоги, або вона лунала невдовзі - буквально за одну хвилину перед тим, як прилітає ракета. Це пов’язано з тим, що важко відстежити пуск, дуже швидко ці ракети летять, дуже малий час на реакцію", - пояснює військовий експерт. 

Попович каже, що росіяни спеціально здійснюють атаки балістичним озброєнням, а "не розмінюється на крилаті ракети, які збиваються системою київського ППО".

"Тобто ворог б'є по Києву таким засобом озброєння, який, на його погляд, буде більш-менш гарантовано долітати, який буде важче збити", - наголошує експерт.

Що більше, Попович вважає, що надалі війська РФ будуть завдавати ударів по Києву здебільшого балістичними і аеробалістичними ракетами. Це - "Іскандери", північнокорейські KN-23, "Кинджали", "щоб розраховувати на влучання більшою мірою, ніж крилатими ракетами".

Нагадаємо, зранку 18 січня РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку. Зокреманаслідок атаки зазнала руйнувань будівля McDonald's, що розташована поруч з метро, та вхід до станції "Лук'янівка".

Читайте також: 

Вибухи сталися після скасування тривоги: очевидці розповіли ТСН про атаку РФ

Вибухи сталися після скасування тривоги: очевидці розповіли ТСН про атаку РФ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація