Зранку вибухи в Києві сталися майже з оголошенням тривоги: експерт пояснив чому

Окупанти навмисне використовують саме балістику для ударів по Києву.

У Києві зранку 18 січня майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Армія РФ атакувала столицю балістикою, саме тому це виявилося можливим.

Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Radio NV".

"Коли б'є балістика, то може бути таке, що повітряна тривога лунає одночасно з прольотом балістики. Я пам’ятаю, був випадок, коли після того, як прилетіли ракети, пролунала сирена повітряної тривоги, або вона лунала невдовзі - буквально за одну хвилину перед тим, як прилітає ракета. Це пов’язано з тим, що важко відстежити пуск, дуже швидко ці ракети летять, дуже малий час на реакцію", - пояснює військовий експерт.

Попович каже, що росіяни спеціально здійснюють атаки балістичним озброєнням, а "не розмінюється на крилаті ракети, які збиваються системою київського ППО".

"Тобто ворог б'є по Києву таким засобом озброєння, який, на його погляд, буде більш-менш гарантовано долітати, який буде важче збити", - наголошує експерт.

Що більше, Попович вважає, що надалі війська РФ будуть завдавати ударів по Києву здебільшого балістичними і аеробалістичними ракетами. Це - "Іскандери", північнокорейські KN-23, "Кинджали", "щоб розраховувати на влучання більшою мірою, ніж крилатими ракетами".

Нагадаємо, зранку 18 січня РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку. Зокрема, наслідок атаки зазнала руйнувань будівля McDonald's, що розташована поруч з метро, та вхід до станції "Лук'янівка".

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