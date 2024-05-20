Зовсім юний: що відомо про хлопця, який загинув у тирі в Києві

Поліція Києва розслідує ймовірне самогубство, що сталося вихідними в одному з тирів у Солом'янському районі столиці.

В поліції Києва ТСН.ua розповіли, що за даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115.

Основна версія – самогубство

За попередньою інформацією правоохоронців, молодий чоловік вчинив самогубство. Там додають, що загиблий 2004 року народження, мешканець Києва.

"Молодий чоловік замовив послугу зі стрільби у тирі. Під час стрільби він здійснив самогубство. Зараз ця версія перевіряється у рамках розпочатого кримінального провадження. Постріли здійснював з пістолета Glock, який був у тирі – ця інформація теж перевіряється", – розповіли у поліції Києва.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини, які призвели до трагедії.

Раніше у Києві жінка вчинила самогубство, стрибнувши з горішнього поверху. Під час падіння вона смертельно травмувала чоловіка, який перебував біля під’їзду багатоповерхівки.

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