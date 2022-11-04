"Золоті" яйця: у Києві продають по 280 грн за десяток (фото)

В одному з магазинів Києва на прилавку помітили курячі яйця вартістю 169 гривень за шість штук. Так, десяток коштуватиме 281,60 грн.

Фото "золотих" яєць показали кияни в Мережі.

На упаковці вказано, що яйця "органічні" від курочок породи мінорка. Вони привезені з Іспанії.

"То, напевно, їх півень зніс",

"Органічні", ніби інші яйця вироблені штучно з пластику",

"Неправильно породу курочки написали. Має бути "мажорка",

"А шо в нас курей немає?",

"Тут, в Іспанії, вони в 4 рази дешевші, сьогодні купляла", - написали українці в коментарях під фото.

Нагадаємо, українські виробники яєць зобов’язалися стабілізувати ціни. Уряд підтримає підприємців, щоб вони збільшили кількість курей та наростили виробництво. Для цього Мінагрополітики підписало меморандум із Союзом птахівників України.

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Доля зернового коридору, дорогі яйця й очікування здешевшання гречки - Микола Сольський

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