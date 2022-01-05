Золота прикраса, яку знайшли на території Софії Київської, виявилась фрагментом рідкісної ікони: фото

Ікона виготовлена близько ХІ століття у майстерні, що працювала при дворі візантійського імператора в Константинополі.

Золотий уламок прикраси, який влітку під час розкопок знайшли на території Національного заповідника "Софія Київська", виявився частиною рідкісної ікони, створеної близько ХІ століття в майстерні, що працювала при дворі візантійського імператора в Константинополі.

Про це повідомив працівник заповідника, археолог Тимур Бобровський на своїй сторінці в Facebook.

Цей артефакт віднайшли у нашаруваннях XVIII століття, куди він, ймовірно, потрапив із більш ранніх насипів.

"Ми довго думали, щоб це могло бути, але тепер знаємо достеменно: софійська знахідка є накладною деталлю великої золотоемалевої ікони. Аналогічних ікон у світі збереглися одиниці, зокрема, ікона святого архангела Михаїла в скарбниці венеційського собору Сан-Марко", — розповідає археолог.

До допису він прикріпив зображення ікони, де чітко видно, що орнамент німбу архангела схожий до того, який знайшли у Києві.

Фото: Tymur Bobrovskyy / facebook.com

"Зверніть увагу на німб архангела, він складається з кількох поєднаних накладок, прикрашених перегородчастими емалями. Саме таку накладку від німба тепер маємо і ми в Києві. Уявіть собі, якими коштовностями була наповнена софійська ризниця в ХІ — ХІІІ століттях, якщо там зберігався подібний шедевр", — підкреслив Тимур Бобровський.

Новини України: на території Софії Київської знайшли золоту прикрасу ХІ-ХІІ сторіччя

Нагадаємо, у "Софії Київській" археологи знайшли унікальний енколпіон (хрест-реліктарій). Знахідка може бути датована у межах першої половини ХІІІ століття.

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