Зняла та показала роботу ППО в Києві: як покарали відому блогерку Воронову

Блогерка Інна Воронова отримала один рік випробувального терміну через те, що вона у Києві зняла роботу ППО та опублікувала це у соцмережах.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 16 травня 2023 року під час масованого ракетного удару по Києву скандальна блогерка зняла на відео роботу ППО та опублікувала це на своїх сторінках у соцмережах. Їй інкримінували ч. 2 ст. 114-2 КК України.

Під час слідства вона визнала свою провину та погодилась на співпрацю з правоохоронцями.

"Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство стосовно ще 4 блогерів, які публікували роботу ППО у Києві.

Нагадаємо, блогерка та колишня дружина засудженого за постачання кокаїну для української еліти Юрія Чернецького Інна Воронова у ніч проти 16 травня запостила в Instagram фото та відео польотів ракет на Київ та роботи ППО. Після шквалу критики жінка видалила відео та фото, а згодом записала відео та перепросила.

Раніше Юрія Чернецького, який збував кокаїн у нічних клубах Києва, засудили до п'яти років позбавлення волі. Зловмисника викрили під час чергового збуту.

Читайте також: