Знищення Трипільської ТЕС: чи запровадять віялові відключення світла у Києві

Якщо виникне дефіцит, то можуть бути обмеження по всіх регіонах, зокрема, Києві.

У Києві можуть застосувати віялові відключення світла через знищення Трипільської ТЕС.

Про це йдеться в матеріалі "Апостроф".

Росіяни знищили ТЕС внаслідок російської масованої ракетної атаки в ніч на 11 квітня.

Ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков наголосив, що "буде загальний дефіцит електроенергії в країні".

"Наша енергосистема є цілісною, тому якщо виникне дефіцит, то можуть бути обмеження по всіх регіонах, зокрема, Києві", - наголосив він.

Що стосується енергозабезпечення Києва, то місто отримає електрику з двох теплоелектроцентралей – ТЕЦ-5 (найбільша ТЕЦ України потужністю 700 мегаватів) та ТЕЦ-6 (500 мегаватів). Якщо буде дефіцит і генерації, і в системі передачі, тоді без відключень не обійтися.

"Це визначається можливостями не тільки генерації, а й систем передачі електроенергії, тобто чи можна організовувати перетоки. Якийсь регіон може бути дефіцитним, але якщо в цілому в системі присутній профіцит, то можна буде цьому регіону щось передати — тоді проблем з відключеннями не виникне", - додав Андрій Прокіп.

Також ми повідомляли, що наразі відключення світла застосовуються в Харкові та Харківській області. Однак ситуація може змінитися.

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