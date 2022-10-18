Знищення літака "Мрія": СБУ встановила причетність службових осіб та керівництва ДП "Антонов"

​​СБУ розповіла деталі розслідування щодо знищення АН-225 "Мрія" і зокрема те, чому керівництво ДП «Антонов» не вжило усіх необхідних заходів для його збереження.

Співробітники Служби безпеки України спільно з представниками Офісу Генпрокурора провели низку обшуків у рамках відповідного кримінального провадження. Було встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака АН-225 "Мрія".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці також встановили, що колишній гендиректор ДП "Антонов" організував незаконне переправлення за кордон українців призовного віку.

"За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич. Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників", - повідомляє СБУ.

За цим фактом ексдиректору вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Як росіяни знищили АН-225 "Мрія"

У лютому під час бомбардування аеропорту в Гостомелі під Києвом російські окупанти спалили найбільший у світі літак "Мрія".

Пізніше командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Дмитро Антонов записав відеозвернення – він звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, внаслідок чого росіянам вдалося знищити "Мрію".

У квітні державний концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова.

У травні президент Зеленський повідомив, що Україна збудує ще один літак "Мрія".

Згодом в СБУ повідомили, що співробітники державного підприємства могли співпрацювати з російськими окупантами.

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