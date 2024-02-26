Знімали порноконтент, розбещували двох доньок та ґвалтували одну з них: на Київщині судитимуть подружжя (фото)

Жінка виготовляла відеофайли порнографічного характеру за участі двох своїх доньок 2011 та 2013 років народження, до знімань вона залучала чоловіка.

На Київщині судитимуть чоловіка та дружину, які знімали порнографічний контент, розбещували двох доньок та ґвалтували одну з них.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно подружжя. Їм інкриміновано виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, розбещення неповнолітніх, зґвалтування, у тому числі за попередньою змовою групою осіб та торгівля людьми", – йдеться у повідомленні прокуратури.

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Розслідуванням встановлено, що жінка виготовляла відеофайли порнографічного характеру. В них вона брала участь сама та залучала двох своїх доньок 2011 та 2013 років народження. До знімань окремих відеороликів вона залучала чоловіка. Обвинувачена тричі передавала йому старшу доньку з метою сексуальної експлуатації. Він ґвалтував падчерку у присутності та за активної участі дружини.

Надалі відзнятий контент, що містив дитячу порнографію, розповсюджувався у Мережі.

За клопотаннями прокуратури подружжя перебуває під вартою.

Вітчим, який на камеру ґвалтував падчерку / Фото: Прокуратура Київської області

Матері та вітчиму дівчаток загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканцю Київщини повідомили про підозру у зґвалтуванні 16-річної падчерки з вадами здоровʼя.

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