Знімали порно з дівчатками 6 і 9 років: у Києві двоє жінок розбещували власних доньок (фото)

Знімали порно з дівчатками 6 і 9 років: у Києві двоє жінок розбещували власних доньок (фото)

Потерпілих дітей на час проведення слідчих дій поміщено до соціальних центрів.

У Києві двоє жінок розбещували власних доньок. Мешканки столиці знімали порно з дівчатками 6 та 9 років.

Фото- та відеоматеріали порнографічного характеру збували в Інтернеті. Вартість одного складала до 2 тисяч гривень.

Також читайте Показував статеві органи і змушував зніматись в порно: на Волині чоловік розбещував малолітніх дівчаток

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"В оселях зловмисниць правоохоронці провели обшуки із залученням судового експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На комп’ютерній техніці та телефонах зловмисниць виявлено понад 1000 файлів протиправного контенту за участю дітей", - йдеться у повідомленні кіберполіції.

Обох жінок затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Потерпілих дітей на час проведення слідчих дій поміщено до соціальних центрів.

"Зловмисницям оголошено про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у редакції, що діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ щодо імплементації Ланцаротської конвенції), ч. 1 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України", - зазначили у Департаменты кіберполіції.

Підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за даними генпрокурорки Ірини Венедиктової, Україна перебуває у рейтингу трьох лідерів-постачальників дитячої порнографії у світі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання