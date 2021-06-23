Зникнення батька з донькою на Київському морі: знайшли тіло дитини

Пошуки батька тривають і досі.
У Київській області поблизу села Козаровичі Вишгородського району місцеві жителі знайшли тіло дівчинки, яка вважалася зниклою під час відпочинку на Київському водосховищі.
Тіло дитину знайшли ввечері 22 червня.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
"До пошукових робіт залучалося 11 осіб та чотири одиниці техніки, з них від ДСНС вісім осіб (у тому числі чотири водолази) та дві одиниці техніки (у тому числі один човен)", – йдеться у повідомленні ДСНС.
Станом на ранок 23 червня продовжують шукати ще одну зниклу людину.
Нагадаємо, зникнення 36-річного чоловіка та його 10-річної доньки на Київському водосховищі стало відомо 20 червня. Ще одна 5-річна дівчинка загинула.
Напередодні у ДСНС повідомили, що в Україні за три вихідні дні потонули 40 людей, зокрема – шестеро дітей.