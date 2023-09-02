Зниклого на Київщині 4-річного хлопчика знайшли мертвим: що сталося

Впродовж декількох годин на Київщині шукали 4-річного Івана Харитоненка, який зник у Білогородці. Хлопчика знайшли втопленим.

Про це повідомила поліція Київщини.

Дива не сталося

У поліції підкреслили, що до пошуків хлопчика було залучено понад 110 осіб. По сліду йшли службові собаки, а місцевість обстежували за допомогою дрона.

"На жаль, малолітній загинув. Поліція Київщини проводить перевірку всіх обставин інциденту", – констатували у поліції.

Там закликали батьків не залишати без нагляду малолітніх дітей. У разі зникнення дитини, слід відразу телефонувати на "102".

Раніше повідомлялося, що поліція Київщини розшукує 4-річного Івана Харитоненка з Білогородки. Так, 2 вересня, від батьків надійшло повідомлення про те, що з двору пішов їхній малолітній син. На пошуки дитини оперативно залучені підрозділи поліції Київщини.

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