"Зникло питання, чому вони крадуть і мародерять": журналіст розповів, хто воював у російській армії під Києвом

"Зникло питання, чому вони крадуть і мародерять": журналіст розповів, хто воював у російській армії під Києвом

Більшість окупантів – з провінційних міст, без освіти, фінансової стабільності та цінностей.

У передмістях Києва воювали російські окупанти родом з провінційних міст, які не мають освіти та знань. Більшість із них – це люди без фінансової стабільності і без будь-яких моральних принципів чи цінностей.

Про це розповів журналіст-розслідувач "Слідство.Інфо" Дмитро Реп’янчук, повідомляє НВ.

"Вони з провінційних міст. Наприклад, Владивосток – це 9 тисяч кілометрів від Києва. Уявіть, це цілий континент вони проїхали на своїх потягах, на бронетехніці для того, щоб напасти на Україну, на Київ", – зауважив журналіст.

Він також повідомив, що серед окупантів багато таких, які лише щойно закінчили школу чи профтехучилище, та одразу пішли воювати.

"З одного боку – так, вони з провінційних сіл, містечок, а з іншого – я не просто сказав про вік, вони нічого ще не бачили у своєму житті. Закінчили школу, хтось – ПТУ, тому що (у складі армії – ред.) якісь трактористи, автослюсарі, зварювальники, сантехніки. І от їх призвали на військову службу. Вони не мають ні вищої освіти, ні якихось цінностей, знань. Їх просто призвали в армію, запропонували контракт. Вони вдягнули форму, взяли автомат і поїхали в бік Києва", – розповів Реп’янчук.

Він також повідомив, що більшість з цих російських військових не мають фінансової стабільності та моральних принципів чи цінностей.

"Чесно кажучи, коли я це все побачив, у мене зникло питання, чому вони крадуть і мародерять, чому вони забирають ці сковорідки, бойлери, кондиціонери, пральні машинки. У них цього, я так розумію, немає. Вони побачили, що люди можуть жити, заробляти, працювати, отримувати гроші і вкладати в своє майбутнє, в свій комфорт. І вони цьому просто заздрили: більшість з них – це люди без фінансової стабільності і без будь-яких моральних принципів чи цінностей", – розповів розслідувач.

Нагадаємо, мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що російські військові під час окупації міста розстріляли щонайменше 320 мирних жителів.

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