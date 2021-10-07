Зникли зі школи: у Київській області шукали 11-річного та двох 12-річних хлопчиків

Зникли зі школи: у Київській області шукали 11-річного та двох 12-річних хлопчиків

Діти самовільно залиши навчальний заклад.

Трьох школярів розшукували правоохоронці у Київській області. Про те, що двоє 12-річних і 11-річний хлопчики самовільно напередодні вранці залишили школу, в поліцію повідомив директор навчального закладу.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 7 жовтня.

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Копам тут же вдалося з’ясувати, що ще три дні тому друзі домовлялися втекти до лісу. А після втечі з уроків заходили до одного із товаришів, перевдягнулися у брудний одяг, взяли ліхтарики та вирушили у невідомому напрямку.

Усіх, хто бачив або знав, де можуть перебувати діти - поліція просила одразу повідомляти на 102.

Як стало відомо вранці 7 жовтня, дітей, яких відучора шукали на Київщині - знайшли. Про це повідомила поліція.

Новини України: поліція Київської області розшукує трьох школярів

Нагадаємо, у Хмельницькій області собака знайшов 10-річного хлопчика, який пішов з дому.

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