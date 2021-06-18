Зникла три дні тому: у Києві шукають неповнолітню дівчинку (фото, прикмети)

Маргарита Рудяк, 2006 року народження, 16 червня пішла з дому та дотепер не повернулась.

У Києві зникла неповнолітня дівчинка.

Маргарита Рудяк, 2006 року народження, 16 червня пішла з дому та дотепер не повернулась.

Про це повідомляє Солом’янське управління поліції Києва.

Прикмети Маргарити: зріст 165 см, худорлявої статури, темне волосся нижче плечей, кудряве, карі очі. Має шрами від порізів на руках, а на шиї, плечах та грудній клітці шрами від опіків.

У що була одягнена, невідомо.

"У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Києві з Центру соціально-психологічної реабілітації 17 червня зникла неповнолітня дівчина Софія Таравська.

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