Зник чотири дні тому: у Києві рідні розшукують чоловіка (фото, прикмети)

Анатолій Клименко 1 січня виїхав з вул. Бальзака на Троєщині у бік ТЕЦ на велосипеді, у багажнику був невеликий білий бойлер.
У Києві зник чоловік поважного віку. Рідні шукають його вже четвертий день
Про це повідомила пошуково-рятувальна волонтерська асоціація SARVA та оприлюднила фото та прикмети зниклого Анатолія Клименко.
Відомо, що 73-річний Анатолій Клименко близько восьмої ранку виїхав з вул. Оноре де Бальзака (Троєщина) у бік ТЕЦ на велосипеді "Україна". У багажнику був невеликий білий бойлер. Додому чоловік не повернувся і досі.
За останньою інформацією, Анатолій Клименко був помічений на перехресті Закревського - Цвітаєвоії (Троєщина) о 13:40 1 січня 2024 року.
Прикмети Анатолія Клименка:
- вік: 73 роки (1950 р.н.);
- зріст: 160 см;
- статура: худорлява;
- волосся: з сивиною;
- колір очей: сірий.
Особливі прикмети: родимка на лівій щоці
Був одягнений у темно-зелену куртку, чорні джинси, чорну вʼязану шапку, чорні кросівки.
Можливо, хтось бачив Анатолія Клименка або знає про його місцеперебування, рідні просять повідомляти за телефонами: 38 097 231 1326 або 38 050 387 8676.
Нагадаємо, у Києві під час комендантської години патрульні затримали 40-річного водія під наркотиками.
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