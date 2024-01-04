Зник чотири дні тому: у Києві рідні розшукують чоловіка (фото, прикмети)

Анатолій Клименко 1 січня виїхав з вул. Бальзака на Троєщині у бік ТЕЦ на велосипеді, у багажнику був невеликий білий бойлер.

У Києві зник чоловік поважного віку. Рідні шукають його вже четвертий день

Про це повідомила пошуково-рятувальна волонтерська асоціація SARVA та оприлюднила фото та прикмети зниклого Анатолія Клименко.

Відомо, що 73-річний Анатолій Клименко близько восьмої ранку виїхав з вул. Оноре де Бальзака (Троєщина) у бік ТЕЦ на велосипеді "Україна". У багажнику був невеликий білий бойлер. Додому чоловік не повернувся і досі.

За останньою інформацією, Анатолій Клименко був помічений на перехресті Закревського - Цвітаєвоії (Троєщина) о 13:40 1 січня 2024 року.

Прикмети Анатолія Клименка:

вік: 73 роки (1950 р.н.);

зріст: 160 см;

статура: худорлява;

волосся: з сивиною;

колір очей: сірий.

73-річний Анатолій Клименко

Особливі прикмети: родимка на лівій щоці

Був одягнений у темно-зелену куртку, чорні джинси, чорну вʼязану шапку, чорні кросівки.

Можливо, хтось бачив Анатолія Клименка або знає про його місцеперебування, рідні просять повідомляти за телефонами: 38 097 231 1326 або 38 050 387 8676.

Тривають пошуки 73-річного Анатолія Клименка

Нагадаємо, у Києві під час комендантської години патрульні затримали 40-річного водія під наркотиками.

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