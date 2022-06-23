Зник безвісти родич-військовий: куди звертатися в Києві

Родичі зниклих безвісти можуть отримати консультації, психологічну та юридичну підтримку.
У Києві працює лінія допомоги з пошуку безвісти зниклих захисників України під час бойових дій. Вона відкрита на базі Київського міського центру допомоги учасникам АТО.
Про це повідомили в КМДА.
Фахівці центру надають кваліфіковану допомогу для координації послідовних дій у пошуку своїх рідних.
Зокрема, пояснюють родинам, як правильно і куди подавати заяву про розшук зниклих безвісти, які документи необхідні для надання статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин, права родичів та їхній соціальний захист.
Також, якщо є така потреба, родичі зниклих безвісти можуть отримати психологічну та юридичну підтримку.
Фахівці приймають дзвінки та здійснюють прийом громадян із понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00.
Телефон для консультацій: +380 800 300 633.
Адреса прийому громадян: вул. Хрещатик, 25.
Нагадаємо, у Києві переселенці можуть отримати низку безкоштовних послуг.
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