Знесення садиби Зеленських в Києві: як відреагував Кличко та що кажуть юристи (фото)

Київ буде позиватися в суді до забудовника, який зніс садибу Зеленських. Міська влада вимагатиме заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала. Історія знесення садиби сколихнула столицю настільки, що місцеві активісти щодо цього питання вийшли на мітинг, аби зберегти понівечену будівлю в історичному ареалі Києва.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як зазначається, напередодні під КМДА вийшли місцеві активісти. Мітингували вони, аби зберегти понівечену будівлю в історичній частині столиці.

Демонстрації також відбулися під домівкою мера Віталія Кличка. Дійшли й до руїн садиби. Водночас в Мінкульті заявили, що знесення садиби - це порушення пам’яткоохоронного і містобудівного законодавства та Державних будівельних норм.

“Це все сталося на День народження міського голови Віталія Кличка, що я думаю, теж не випадково. Чиновники КМДА, які сюди приїхали, сказали: та нє, ми зберегли цю будівлю. Насправді є всі рішення, це вже пам’ятка. Відповідно, якщо це пам’ятка, то треба притягнути до відповідальності власника, який довів до руйнування цієї будівлі”, - розповів юрист, урбаніст та засновнику ГО “Спадщина Києва” Дмитро Перов.

Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто буде позиватися в суді до забудовника, який “несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, яку нахабно знищили”.

“І вимагатиме заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала. До того ж землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі. Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт. Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. І поліція повинна на це реагувати. Також міська влада наполягатиме, щоб правоохоронні органи зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби”, - наголосив Кличко.

Водночас Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом руйнування історичної будівлі. Подію кваліфікують як знищення майна під арештом. Його наклали ще в січні цього року, аби зберегти архітектуру 19-го сторіччя.

Додамо, що садиба Зеленських - це двоповерхова будівля, яка розташована на вулиці Олександра Кониського. Збудували її наприкінці 19 століття з дерева та обклали цеглою. Її вважають однією з найстаріших будівель на вулиці Кониського та остання дерев'яна будівля вулиці. Входить до “Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту” - їх заборонено зносити чи реконструювати.

Нагадаємо, що у центрі Києва незаконно розбирають історичну будівлю XIX століття.

Новини ТСН 13:00 22 липня. Остання шана Ірині Фаріон, самогубства у метро, садиба Зеленських

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