Знайшов кулю та проковтнув її: лікарі врятували хлопчика з Білогородки на Київщині (фото)

Богдан знайшов кулю, яка лишилась після деокупації Бучанщини від окупантів, та вирішив поекспериментувати з небезпечним предметом.

У селі Білогородка Бучанського району на Київщині хлопчик проковтнув кулю. Налякані батьки якнайшвидше повезли школяра до лікарні.

Про цей випадок 14 лютого повідомили у КНП КОР "Київська обласна дитяча лікарня".

Медики провели рентгенографію та визначили місцерозташування предмета, щоб уникнути ускладнень під час операції.

Фото: Київська обласна дитяча лікарня

Фото: Київська обласна дитяча лікарня

Втручанню нічого не заважало — тож команда лікарів успішно вилучила предмет з тіла дитини.

Навіщо школяр взагалі експериментував з кулею, пояснити він так і не зміг.

Нині Богдан відновлюється після операції / Фото: Київська обласна дитяча лікарня

Лікарі наголошують: батькам слід уважно ставитися до бойових дій та їхніх наслідків, і обов’язково проводити бесіди з дітьми про небезпеку від знахідок. Це допоможе запобігати подібним випадкам — адже найімовірніше, що хлопчик знайшов набій вздовж ріки Ірпінь, де навесні 2022-го точилися запеклі бої.

Нагадаємо, лікарі НДСЛ "Охматдит" врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів іграшкового конструктора. Дитині провели невідкладну операцію.