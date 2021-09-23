"Знайшов і вирішив залишити собі": чоловік гуляв Києвом з гранатою в кишені

"Знайшов і вирішив залишити собі": чоловік гуляв Києвом з гранатою в кишені

48-річному киянину загрожує до семи років позбавлення волі.

Київські оперативники затримали чоловіка з боєприпасом у кишені. Порушника помітив перехожий та зателефонував до поліції.

Про це у четвер, 23 вересня, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожого про те, що на Русанівській набережній він помітив невідомого, який переклав із однієї кишені в іншу предмет, схожий на гранату. За вказаною адресою терміново прибули вибухотехніки та оперативні працівники, які зупинили чоловіка для перевірки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час поверхневого огляду в кишені чоловіка правоохоронці виявили предмет, схожий гранату РГД-5 та запал. Співробітники вибухотехнічної служби вилучили небезпечні предмети, які у подальшому направили на експертне дослідження.

Зловмисник пояснив, що нібито знайшов гранату і вирішив залишити собі. Зазначається, що киянин 1973 року народження раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців через незаконне зберігання зброї.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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Вибухом відірвало двері машини. Однак подія обійшлася без людських жертв. У Донецькій області чоловік "замовив" свого знайомого. Замовник злочину обрав знаряддя вбивства – гранату. Він хотів, щоб 59-річний чоловік загинув у власній крамниці, а якщо б залишився живим, то його мали добити із пістолета.

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