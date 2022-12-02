Знайшов гранати і приніс додому: у Києві затримали чоловіка

У Києві викрили чоловіка, який нібито знайшов дві гранати із запалами та набої до вогнепальної зброї і приніс їх додому. За зберігання боєприпасів киянин може провести за гратами до семи років.

Про це 2 грудня повідомили в поліції Києва.

Відомо, що правоохоронці отримали інформацію отримали про те, що 37-річний чоловік зберігає боєприпаси вдома. Після чого поліцейські провели у нього вдома обшуки.

Наразі киянину повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру священнику Києво-Печерської лаври. Він є одним із організаторів богослужіння, під час якого у лаврі вихваляли "рускій мір".

Фото: Поліція Києва / Facebook

Фото: Поліція Києва / Facebook

Фото: Поліція Києва / Facebook

Церква на службі Кремля: чи реально позбутися УПЦ МП назавжди - "Нічна варта"

Читайте також: