Знайшов гранати і приніс додому: у Києві затримали чоловіка

За зберігання боєприпасів чоловіку загрожує ув'язнення.
У Києві викрили чоловіка, який нібито знайшов дві гранати із запалами та набої до вогнепальної зброї і приніс їх додому. За зберігання боєприпасів киянин може провести за гратами до семи років.
Про це 2 грудня повідомили в поліції Києва.
Відомо, що правоохоронці отримали інформацію отримали про те, що 37-річний чоловік зберігає боєприпаси вдома. Після чого поліцейські провели у нього вдома обшуки.
Наразі киянину повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру священнику Києво-Печерської лаври. Він є одним із організаторів богослужіння, під час якого у лаврі вихваляли "рускій мір".
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