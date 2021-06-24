Знайшли на кладовищі з ножем: у Києві патрульні врятували підлітка від самогубства

Хлопець порізав собі руку.
Столичні патрульні врятували 17-річного хлопця, який намагався вчинити самогубство.
Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Києва.
Зазначається, що до поліції зателефонував батько підлітка і повідомив, що син хоче накласти на себе руки. Про це чоловікові розповіла дівчина хлопця, з якою син попрощався у повідомленні.
Патрульні Євгеній Даценко та Віктор Дейнеко попросили у батька фото сина. Пошуки розпочали з місця, де навчається неповнолітній. Правоохоронці дізналися, що він може перебувати на кладовищі. Саме там у чагарниках знайшли ледь притомного хлопця. У одній руці він тримав ніж, а інша рука була порізана.
Патрульні наклали на руку потерпілого джгут, щоб зупинити кровотечу, а потім викликали швидку. Підлітка шпиталізували до медичного закладу.
Як повідомлялося, у Житомирі патрульні поліцейські врятували чоловіка, який хотів стрибнути з підвісного мосту.