“Знайомий дав покататися”: що відомо про смертельну ДТП у Києві за участі п’яної водійки (фото)

14 листопада близько 20:00 години у Голосіївському районі Києва сталася аварія за участю двох автівок. Попередньо поліцейські встановили, що на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей “Ауді” і “Тойота”.

Про це повідомляє поліція Києва.

Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля “Тойота” загинули. Інша водійка з місця дорожньо-транспортної пригоди зникла.

Пошук учасників події

Для встановлення її місцезнаходження та затримання на території столиці були орієнтовані усі наряди поліції. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали другу учасницю події — водійку “Ауді”, та з’ясували деталі правопорушення.

Смертельна ДТП у Голосіївському районі. Фото: ГУ Нацполіції у Києві

Встановлено, що за деякий час до зіткнення знайомий жінки дозволив їй прокататися на авто знаючи, що вона перебувала напідпитку. Після ДТП чоловік та жінка втекли з місця події.

Як з’ясували поліцейські, у червні місяці цього року суд позбавив порушницю права керування транспортними засобами за порушення правил дорожнього руху, а саме — керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

Що їм загрожує

Фігуранткою виявилась 20-річна місцева мешканка. Слідчі затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеню сп’яніння.

Столичні слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили затриманій про підозру за ч. 4 ст. 286-1 — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та за ч. 1 ст. 382 — невиконання судового рішення Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Смертельна ДТП у Голосіївському районі. Фото: ГУ Нацполіції у Києві

34-річого чоловіка також затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ст. 287 Кримінального кодексу України — допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого

Наразі поліцейські продовжують встановлювати усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, в Обухові маршрутка із пасажирами влетіла у вантажівку. Внаслідок ДТП травми отримали двоє пасажирів, їх госпіталізували.

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