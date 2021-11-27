Знайомились з потерпілими через Telegram: у Києві затримано групу осіб за розбійні напади

Знайомились з потерпілими через Telegram: у Києві затримано групу осіб за розбійні напади

Грабіжники домовлялися про зустріч на квартирі, потім погрожували розправою, застосуванням зброї та змушували віддати усі гроші.

У Києві оперативники затримали групу осіб за розбійні напади.

До поліції Дніпровського району столиці звернувся чоловік, який повідомив, що невідомі особи під погрозою застосування зброї заволоділи грошовими коштами.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку Національної поліції України.

За деякий час до працівників поліції звернувся інший чоловік з аналогічним повідомленням.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники слідчого відділу та відділу кримінальної поліції Дніпровського УП спільно з управлінням карного розшуку та управлінням кримінального аналізу з використанням можливостей інших оперативних підрозділів ГУ НП в місті Києві встановили причетних осіб та затримали їх.

Національна поліція України

З’ясовано, що зловмисники через інтернет-месенджер Telegram знайомились з потерпілими, домовлялись про зустріч на орендованій квартирі, після чого погрожували фізичною розправою, застосуванням зброї та змушували віддати усі наявні грошові кошти.

Наразі, зловмисників затримано в порядку 208 КПК України, здійснюється перевірка на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Нагадаємо, на Київщині банда лиходіїв зв’язувала господарів, накривала їм обличчя подушками та грабувала оселі. Грабіжників вдалося затримати. Лиходіями виявились кияни 36, 24 та 41 років.

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