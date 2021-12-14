Знали особисті дані та погрожували заблокували картки: аферисти придумали нову банківську аферу

Жінка додає, що аферисти були дуже переконливі і через це вона ледь не втратила 20 тис. грн.

У Києві жінка ледь не стала жертвою банківських аферистів. Шахраї знали її особисті дані, рахунки та ледь не виманили у неї 20 тис. грн.

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Про це потерпіла Анна Медведєва повідомила в Facebook.

Вимагали пройти ідентифікацію та погрожували заблокувати рахунки

Жінка розповіла, що аферисти працювали дуже правдоподібно та знали її банківські дані. Так, потерпілій два тижні тому зателефонували нібито із служби безпеки одного із банків та вимагали пройти ідентифікацію особи за картковими рахунками. Коли жінка поцікавилась, чи не шахраї це, від неї почали вимагати прийти до банкомату та зробити те, що від неї вимагають, інакше її банківські рахунки буде заблоковано, а на всі карти накладено штраф у розмірі 452 грн.

Також аферисти заявили, що для розблокування карток жінці доведеться їхати до центрального офісу банку, в Дніпро.

"Він сказав, що я можу пройти ідентифікацію в телефонному режимі. Для цього мені треба буде повідомити йому приблизні залишки за моїми рахунками й коли були останні транзакції. Він назвав мені всі мої карти, не за номерами, але вид рахунку і карти назвав. Тобто він знав моє ПІБ, і які у мене відкриті карти", - каже Анна Медведєва.

Шахраї сказали перерахувати гроші на інші рахунки

Проте через хвилювання жінка назвала неправильні суми і тоді їй зателефонував ще один "менеджер". Він повідомив, що вона назвала неправильні дані, а щоб це виправити, їй потрібно підійти до банкомату. Коли жінка повідомила, що вона зараз не може це зробити тоді "працівник банку" заявив, що він блокує рахунки клієнтки і їй доведеться їхати до Дніпра.

Тоді жінка підійшла до банкомата та виконувала вказівки "менеджера". Чоловік сказав їй зняти із картки 8 тис. грн і одразу покласти їх назад. Потерпіла засумнівалась у вказівках, проте чоловік знову її залякував блокуванням рахунків. Водночас клієнтка банку уже не змогла зайти в онлайн-банкінг, бо її пароль був недійсний.

Після цього вже третій "менеджер" сказав потерпілій покласти гроші не на свою банківську картку, а на транзитний рахунок, який їй зараз продиктують. Тоді вона зрозуміла, що це обман. Потерпіла більше не відповідала на телефонні дзвінки шахраїв.

Як все вирішилось

Згодом жінка звернулась до банку, де в неї були рахунки і у відділенні повідомили, що це були точно не їхні працівники. Жінка додає, що аферисти були дуже переконливі і через це вона ледь не втратила 20 тис. грн.

"Мені не дає спокою думка, звідки шахраї знали, які карти у мене відкриті (номер і ПІБ б'ються по базі ФОПів). А ще мені не дає спокою думка про те, наскільки все було добре підготовлено і реалістично", - наголосила Анна Медведєва.

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