Змушували їсти фекалії та закривали рот ганчіркою: у Броварах жінка зі співмешканцем катували дітей

Співмешканці тривалий час знущалися з трьох дітей віком 3, 5 та 11 років, які проживали в антисанітарних умовах.

У Броварах на Київщині жінка та її співмешканець ґвалтували та катували трьох малолітніх дітей. Щоб сусіди не чули дитячий плач, жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці та її співмешканцю за фактами домашнього насильства, катування, погрози вбивством, зґвалтування, сексуального насильства, вчинення розпусних дій та злісного невиконання обов’язків по догляду за дітьми (ст. 126-1, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 166 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, підозрювані тривалий час знущалися з трьох дітей віком 3, 5 та 11 років, які проживали в антисанітарних умовах. Співмешканці зловживали алкоголем та влаштовували сварки, які часто переростали в бійку, на очах у малолітніх дітей. Малечу часто карали, ставили біля стіни на коліна з піднятими руками. Аби сусіди не чули дитячий плач, жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством.

Крім того, мати демонструвала дітям свої статеві органи і вчиняла сексуальне насильство над ними. Дітей, яких не забезпечували їжею, підозрювані змушували їсти фекалії.

До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Дітей вилучено з родини, вони перебувають під опікою патронатної служби.

Нагадаємо, у Києві через антисанітарію з родини вилучили трьох голодних дітей.

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