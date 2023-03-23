Змушувала дівчат працювати повіями: під Києвом затримали сутенерку

Затримана використовувала вразливий стан дівчат, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, та, шантажуючи їх, змушувала працювати повіями.

На Київщині правоохоронці затримали жінку, яка створила будинок розпусти.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Втановлено, що 32-річна мешканка Броварів організувала незаконний бізнес з надання послуг сексуального характеру.

Також читайте Чекав на захоплення Києва російськими військами: судитимуть прислужника монастиря УПЦ МП

Затримана використовувала вразливий стан дівчат, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, та шантажуючи їх змушувала працювати повіями.

Сутенерка зняла квартиру, у якій працівниці надавали сексуальні послуги.

Організаторку "бізнесу" затримали, їй повідомили про підозру у сутенерстві.

Нагадаємо, у Рівному поліція увірвалася у підпільний бордель під час надання інтимних послуг.

Бордель із погонами: гучне викриття у Києві – відверта сповідь повії

Читайте також: