Змушувала дівчат працювати повіями: під Києвом затримали сутенерку

Затримана використовувала вразливий стан дівчат, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, та, шантажуючи їх, змушувала працювати повіями.
На Київщині правоохоронці затримали жінку, яка створила будинок розпусти.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Втановлено, що 32-річна мешканка Броварів організувала незаконний бізнес з надання послуг сексуального характеру.
Затримана використовувала вразливий стан дівчат, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, та шантажуючи їх змушувала працювати повіями.
Сутенерка зняла квартиру, у якій працівниці надавали сексуальні послуги.
Організаторку "бізнесу" затримали, їй повідомили про підозру у сутенерстві.
Нагадаємо, у Рівному поліція увірвалася у підпільний бордель під час надання інтимних послуг.
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