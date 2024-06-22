ЗМІ повідомили про вибух на ТЕЦ у Києві: місцева влада прокоментувала

Столичні ТЕЦ працюють в штатному порядку.
У суботу, 22 червня, у ЗМІ з'явилася інформація, що стався вибух на теплоелектроцентралі в Києві. Місцева влада це заперечує.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
"ТЕЦ Києва працюють в штатному порядку. Інформація про нібито вибух енергооб'єкті не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні КМДА.
Зазначається, що здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку. Контроль за ситуацією міська адміністрація здійснює в оперативному порядку, додали в адміністрації.
Також у КМДА звернулися до громадян і нагадали про заборону поширювати фото і відео таких обʼєктів.
Нагадаємо, КИЇВ24 повідомив, що в Києві стався вибух на теплоелектроцентралі. Гучний вибух було чутно у Дніпровському районі.
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