ЗМІ повідомили про вибух на ТЕЦ у Києві: місцева влада прокоментувала

У суботу, 22 червня, у ЗМІ з'явилася інформація, що стався вибух на теплоелектроцентралі в Києві. Місцева влада це заперечує.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

"ТЕЦ Києва працюють в штатному порядку. Інформація про нібито вибух енергооб'єкті не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається, що здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку. Контроль за ситуацією міська адміністрація здійснює в оперативному порядку, додали в адміністрації.