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ЗМІ повідомили про вибух на ТЕЦ у Києві: місцева влада прокоментувала

ЗМІ повідомили про вибух на ТЕЦ у Києві: місцева влада прокоментувала

ТЕЦ. / Фото: УНІАН

Столичні ТЕЦ працюють в штатному порядку.

У суботу, 22 червня, у ЗМІ з'явилася інформація, що стався вибух на теплоелектроцентралі в Києві. Місцева влада це заперечує. 

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

"ТЕЦ Києва працюють в штатному порядку. Інформація про нібито вибух енергооб'єкті не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається, що здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку. Контроль за ситуацією міська адміністрація здійснює в оперативному порядку, додали в адміністрації. 

Також у КМДА звернулися до громадян і нагадали про заборону поширювати фото і відео таких обʼєктів.

Нагадаємо, КИЇВ24 повідомив, що в Києві стався вибух на теплоелектроцентралі. Гучний вибух було чутно у Дніпровському районі. 

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