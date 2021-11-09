Злочини проти Майдану: повідомлено про нові підозри та зміну підозр 9 спільникам Януковича

Злочини проти Майдану: повідомлено про нові підозри та зміну підозр 9 спільникам Януковича

Про нову підозру також повідомлено самому експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу.

Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі ДБР повідомили про зміну підозр та нові підозри 9 членам організованої злочинної групи колишнього президента, які допомагали йому залишитись при владі, придушуючи протести на Майдані силою. Минулої п’ятниці про нову підозру також повідомлено самому експрезидентові.

Розслідувано причетність цих осіб вже до 1019 епізодів у найтрагічніші дні Майдану.

Також читайте Початок найтрагічнішого етапу Революції Гідності: сім років тому загинули перші Герої Небесної Сотні

Про це повідомила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

Серед підозрюваних: колишні міністр внутрішніх справ, керівник ГУМВС України в м. Києві, їхні заступники, командир столичного полку міліції особливого призначення "Беркут", командувач внутрішніх військ МВС України, міністр оборони, голова Служби безпеки України та його заступник.

"Раніше їх уже притягували до відповідальності за 468 епізодами подій на Майдані. Результат системної кропіткої роботи – розслідувано причетність цих осіб вже до 1019 епізодів. Мова про найкривавіші дні Революції Гідності від 18 до 20 лютого 2014 року", - зазначила генпрокурорка.

Венедіктова зазначила, що члени організованої злочинної групи на виконання незаконної вказівки її керівника – на той час президента України, залучивши підлеглих працівників МВС, СБУ, військовослужбовців ЗСУ, вчинили та організували низку злочинів: перевищення правоохоронцями влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

Їх метою було незаконне перешкоджання акціям протесту у центрі Києва, а результатом – масові жертви серед мітингувальників, в тому числі, протиправне заподіяння смерті 67 особам. Всього від таких дій підозрюваних постраждали 887 цивільних осіб та 132 працівники правоохоронних органів.

​"Події, до організації яких, за даними слідства, причетні підозрювані, впевнена, врізались в пам’ять багатьом українцям своєю цинічною жорстокістю:

перша половина дня 18 лютого 2014 року – хода до Верховної Ради на підтримку змін до Конституції, що обмежували повноваження Президента. За даними слідства, діючий на той час Президент спільно з членами організованої групи організували вчинення теракту стосовно майданівців. Їхні підлеглі намагались не пустити мітингувальників до урядового кварталу, застосовуючи до них фізичну силу, гумові кийки, сльозогінний газ і світлошумові гранати, а також без офіційного наказу – вогнепальну зброю;

друга половина дня 18 лютого до ранку 19 лютого 2014 року - спроба силового розгону Майдану співробітниками органів внутрішніх справ та Служби безпеки України, із залученням сил та засобів Збройних Сил України, під виглядом проведення антитерористичної операції та пожежа у будівлі Федерації профспілок України, внаслідок проведення АТО;

розстріли мітингувальників "чорною ротою" київського "Беркуту" 20 лютого 2014 року на вулцці Інститутській - вчинено умисні вбивства 48 беззбройних майданівців та замахи на умисне вбивство 85 осіб", - зазначила вона.

​За словами генпрокурорки, ці злочини досліджуються у так званій "материнській" справі Майдану, фініш розслідування якої – ключова мета Офісу генпрокурора на цей рік.

"І прокурори та слідчі активно рухаються до цієї довгоочікуваної і великої цілі – встановлення всіх причетних до найтрагічніших подій Революції Гідності", - підсумувала Венедіктова.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання