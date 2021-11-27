Зливання нафтопродуктів в озеро на Оболоні у Києві: прокуратура взяла на контроль розслідування інциденту

Зливання нафтопродуктів в озеро на Оболоні у Києві: прокуратура взяла на контроль розслідування інциденту

Також виявлено забруднення поверхневих вод каскаду озер Опечень (Почайна) в Оболонському районі столиці.

Столична прокуратура взяла на контроль розслідування обставин забруднення нафтопродуктами водойм у Оболонському районі столиці.

Так, до Оболонської окружної прокуратури Києва надійшли звернення від небайдужих громадян стосовно виявлення зливання нафтопродуктів із дощової каналізації, яка впадає в озеро Кирилівське, а також забруднення поверхневих вод каскаду озер Опечень (Почайна) в Оболонському районі міста Києва.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Для фіксації обставин події та відібрання зразків забрудненої води на місце події здійснено виїзд слідчо-оперативної групи та інспекторів Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Крім того, з огляду на те, що проблема забруднення поверхневих вод у місті Києві набула системного характеру, за ініціативи відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури 26 листопада проведено виїзну оперативну нараду за участі керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва та співробітників Оболонського управління поліції ГУ НП у Києві.

У ході наради визначено першочергові заходи, які необхідно здійснити у кримінальному провадженні для ефективного розслідування обставин забруднення водойм, встановлення розміру заподіяних збитків, джерел забруднення та осіб, які до цього причетні.

Нагадаємо, у Києві почали розчищати й укріплювати річку Почайна, в якій князь Володимир хрестив Русь.

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