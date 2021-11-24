Зливали пальне з припаркованих автівок: у Києві затримано ймовірних крадіїв (фото)

Зливали пальне з припаркованих автівок: у Києві затримано ймовірних крадіїв (фото)

Своєї причетності до скоєного чоловіки не заперечували.

У Києві двоє чоловіків зливали пальне з припаркованих автівок.

Ймовірних крадіїв затримано.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"Учора вночі, патрулюючи на вулиці Ревуцького, патрульні звернули увагу на двох підозрілих осіб, які щось несли у пакетах. Побачивши поліцейських, чоловіки розхвилювались та прискорили рух. Інспектори затримали громадян. Під час поверхневого огляду у чоловіків виявили дві п'ятилітрові каністри дизельного пального та шланг, яким, ймовірно, зливали пальне з автомобілів", - йдеться у повідомленні патрульних.

Своєї причетності до скоєного чоловіки не заперечували.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Дарницького району для подальшого з’ясування обставин.

У Києві 32-річний чоловік ударив знайомого по голові та втік. Від отриманих травм постраждалий помер наступного дня у лікарні.

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