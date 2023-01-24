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Злетів у кювет та заснув на місці ДТП: затримано зловмисника за опір поліцейським на Київщині (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Злетів у кювет та заснув на місці ДТП: затримано зловмисника за опір поліцейським на Київщині (відео)

Фото: ГУ Національної поліції в Полтавській області

Під час оформлення інспекторами ДТП, 39-річний кермувальник напав на правоохоронців та пошкодив форму.

На Київщини затримано зловмисника за опір правоохоронцям. 

Чоловік злетів у кювет та заснув на місці ДТП.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Поліцейські сектору реагування патрульної поліції під час патрулювання на автодорозі Лук'янівка-Станишівка виявили в кюветі легковик, водій якого спав поряд з автомобілем. Під час оформлення інспекторами ДТП, 39-річний кермувальник напав на правоохоронців, пошкодив формений одяг. Виявилось, що правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві сталася незвична ДТП в самому центрі міста. Вантажівка, водій якої не впорався з керуванням, покотилася вниз по вулиці Лютеранській. Дорогою вантажівка таранила інші автомобілі які там були припарковані. Зупинилася вантажівка лише недалеко біля арки, перед Хрещатиком. Як розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва, попередньо в результаті ДТП є одна травмована людина.

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Дата публікації
Перегляди
1769
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