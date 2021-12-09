Зламав руку металевою палицею: поліція Києва розслідує побиття адвоката охоронцем Олександрівської лікарні

Потерпілий каже, що охоронець також застосував сльозогінний газ.

Поліція Києва розслідує побиття адвоката Дмитра Калька охоронцем Олександрівської лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на території лікарні на вулиці Шовковична виник конфлікт між охоронцем медичної установи та чоловіком. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

"До правоохоронців звернувся потерпілий, 1982 року народження, та повідомив, що під час раптово виниклого конфлікту біля в’їзду до лікарні охоронець наніс йому тілесні ушкодження металевою палицею та застосував сльозогінний газ. На місті події поліцейські встановили особу працівника лікарні. Ним виявився киянин, 1971 року народження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цього інциденту та вивчають записи відеонагляду", - йдеться у повідомленні поліції.

Відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Триває досудове розслідування.

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