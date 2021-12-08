Зламав руку ломакою: охоронець Олександрівської лікарні в Києві побив адвоката (фото, відео)

Внаслідок побиття у чоловіка діагностовано перелом руки.

Охоронець Олександрівської лікарні в Києві побив водія автівки, яка заїхала на територію медзакладу. Внаслідок побиття у чоловіка діагностовано перелом руки.

Побитим виявився приватний адвокат Дмитро Калько.

Також читайте Накинулися через хлопця і вимагали грошей: подробиці побиття трьох школярок у Запоріжжі

Про інцидент, який трапився 6 грудня, Дмитро повідомив у Facebook.

Чоловік також оприлюднив відео побиття. На ньому видно, як охоронець, чоловік поважного віку, б’є кілька разів ломакою водія автівки та вимагає від нього прибрати машину.

"... Коли в'їзд до лікарні віддають у розпорядження "контуженого" з саморобними знаряддями для нападу. Жодних камер, за їхніми словами, на в'їзді немає, проїзд зазвичай платний... Чи можливо автоматизувати в'їзд до лікарні, щоб не доводити експерту охорони крайню необхідність і виключити корупційну складову? Чи можливо видати їм нелетальні гумові кийки?", - написав адвокат.

Калько викликав поліцію на місце інциденту.

Нагадаємо, у Чехії помер український заробітчанин, якого побив охоронець нічного клубу.

Охоронець Олександрівської лікарні у Києві побив водія авто, яке заїхало на територію закладу

Читайте також: