Зламав батьку ногу: у Києві чоловік отримав вирок за домашнє насильство над літніми батьками

Зламав батьку ногу: у Києві чоловік отримав вирок за домашнє насильство над літніми батьками

Син так побив батька, що 64-річний чоловік отримав перелом гомілки.

У Києві чоловіка засуджено до двох років позбавлення волі за домашнє насильство над літніми батьками

Суд оголосив обвинувальний вирок 32-річному чоловіку, який систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство у сім’ї та наніс батькові тілесні ушкодження середньої тяжкості (ст. 126-1 та ч. 1 ст. 122 КК України).

Також читайте Знущання з хворої бабусі: обвинувачений підліток поїхав з Києва і просить у Мережі 30 тисяч гривень

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно із матеріалами обвинувачення, 32-річний чоловік, проживаючи в однокімнатній квартирі разом із літніми батьками, систематично вчиняв стосовно них психологічне та фізичне насильство. Дійшло до того, що син побив батька, внаслідок чого 64-річний чоловік отримав перелом гомілки. Надалі, користуючись відсутністю батька, син намагався скривдити й 61-річну матір, однак жінка змогла втекти до сусідів та викликати правоохоронців", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У зв’язку із вищевказаним правоохоронці відкрили кримінальне провадження та за клопотанням прокурора на час досудового розслідування чоловіка було взято під варту.

Попри те, що обвинувачений своєї вини не визнавав, Оболонський районний суд м. Києва підтримав позицію прокурора та засудив чоловіка до 2 років позбавлення волі.

Наразі вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, у Донецькій області діти продали іграшки, щоб втекти від вітчима, вони ночували у занедбаному будинку.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання