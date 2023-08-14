"Зламали ніс, вибили зуби": у Києві двоє підлітків побили пенсіонера-охоронця школи

Винним загрожує штраф або виправні роботи на строк до одного року.

У Деснянському районі столиці двоє підлітків побили пенсіонера-охоронця школи через те, що він зробив їм зауваження.

Про це в соціальній мережі Instagram повідомила киянка Христина Лагуновська.

"Мого тата пенсіонера 12 серпня о 22:00 побили 17-річні пок***ки, які були в алкогольному стані… Щойно подзвонила мама, одразу приїхали ми з чоловіком та з нами був наш дуже хороший друг військовий", – розповіла жінка.

Побиття пенсіонера в Києві Фото: kristinaslagunovska

Одному з хлопців не сподобалось дуже різке зауваження постраждалого чоловіка, який працює охоронцем в одній зі місцевих шкіл. Через це, неповнолітні нанесли постраждалому "багато ударів".

У Києві двоє неповнолітніх через зауваження побили пенсіонера-охоронця школи. Фото

"Наслідки. У пенсіонера зламаний ніс, черепно-мозкова травма. Вибито частину передніх зубів, садна по тілу", – додала Лагуновська.

Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Винним загрожує відповідальність у вигляді штрафу до 850 гривень або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Тим часом на Одещині у військовій частині побили військового. Тілесні ушкодження завдав відповідальний по військовій частині.

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