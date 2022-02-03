Зіткнулися маршрутка та вантажівка: на трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, є постраждалі (фото)

Можливе ускладнення руху в напрямку Києва.
На 21 кілометрі автодороги Київ - Ковель на Київщині зіткнулися маршрутка РУТА та вантажівка Volvo. В аварії є постраждалі.
Про це 3 лютого повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області.
За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечного інтервалу та зіткнувся з припаркованим Volvo. Слідчі встановлюють всі обставини події.
У поліції попередили, що можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ.
Нагадаємо, що у Миколаєві під час ДТП металевий стрижень наскрізь пробив машину. Водій дивом не постраждав.
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